Sarri: «Quella contro il Napoli non sarà mai una gara come le altre, per me»

Il tecnico dopo la vittoria sulla Lokomotiv Mosca: «Ho un po’ di batticuore pensando a come usciranno i miei ragazzi da questa partita»

Ieri la Lazio ha battuto 3-0 la Lokomotiv Mosca in trasferta. Nel post-partita il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky.

“Nel primo tempo la pressione loro era abbastanza forte, erano aggressivi e a tratti fallosi. Quando siamo usciti poi abbiamo trovato lo spazio. Dopo il vantaggio la partita si è messa in discesa, ci hanno concesso più metri e noi siamo stati bravi a sfruttarli: dopo l’1-0 le palle gol sono state tantissime”.

Pedro ha cambiato la partita?



Immobile era reduce dall’infortunio, in altre occasioni lo avrebbe tenuto a riposo?



Ha batticuore per la partita con il Napoli?

“Io ho un po’ di batticuore pensando a come usciranno i miei ragazzi da questa partita. Poi contro il Napoli non sarà una come le altre, questo è evidente”.