Sarri: «Il Napoli mi è sembrato superiore alle altre squadre dell’alta classifica»

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn.

Ogni quattro cinque partite, viene fuori una partita di questo tipo. Il Napoli ha fatto una grande partita, l’impressione che mi hanno fatto è superiore alla altre squadre dell’alta classifica.. Siamo andati in difficoltà perenne. L’approccio non è stato giusto, però è una partita senza recriminazioni.

Abbiamo pressato in ritardo, non abbiamo seguito chi andava in pressione. Non è un discorso di comunicazione con i giocatori, era un discorso di tempi, di pressione e di pressione da squadra, noi la facevamo uno alla volta.

Facciamo fatica a stare su livelli di applicazione forti, giocando ogni tre giorni è più difficile. Noi passiamo da dieci a uno e questo non è ammissibile. Non si può lasciare un centrocampista libero, vuol dire che gli scivolamenti non erano fatti nei modo giusti. Arrivavamo sempre in ritardo netto.

Dobbiamo capire da cosa nascano questi alti e bassi, non è semplice, stasera mi aspettavo di tutto fuorché una partita di questo tipo. Poi a Napoli puoi perdere perché il Napoli è una grande squadra. Il problema è la disattivazione che ho visto.

Felipe Anderson è un oggetto delicato. Quando i spegne, si spegne in maniera seria, così come si accende. Ora è in una fase do down, la sua carriera è sempre stata questa.

Ho cercato di stare il più sereno possibile, due anni fa sono arrivato a Napoli con un livello emozionale troppo elevato. Io Napoli ce l’ho nel cuore, mi piace la città, mi piacciono i napoletani. Non è una città normale per me.