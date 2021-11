Pioli: «Dobbiamo sentire il dolore di questa sconfitta e fare in modo che non si ripeta»

Cita quasi il libro di Cameron. «La prestazione l’abbiamo fatta, diciassette tiri in porta ma non si possono subire quattro gol. Non parlo mai dopo la partita, stasera l’ho fatto»

Fiorentina-Milan 4-2, parla Pioli. Pioli di fatto cita un romanzo di Peter Cameron: “Un giorno questo dolore ti sarà utile”

Primo tempo abbiamo giocato bene. Potevamo riprenderla fino alla fine, abbiamo preso il quarto gol e quando prendi quattro gol diventa difficile. Nove occasioni, diciassette tiri in porta. Loro cinque tiri in porta, quattro gol. Nel primo gol abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo. Abbiamo finito sotto di due gol. Non siamo stati così lucidi e attenti da portare a casa un risultato positivo. Dobbiamo sentire il dolore di questa sconfitta e far in modo che non si ripeta. Impareremo da questa lezione e dal dolore di questa sconfitta.

Perdere fa male e subire quattro gol fa male. Poi le partite si possono riprendere fino alla fine. Se non avessimo preso il quarto gol… mancavano ancora dieci minuti. Nel primo tempo abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato. la squadra ha giocato da squadra. Con intensità. La prestazione l’abbiamo fatta. Se tante volte abbiamo vinto le partite, è perché abbiamo messo un pizzico di determinazione in più. Siamo delusi, dispiaciuti.

Mi capita poche volte di parlare dopo la partita, stasera invece ho parlato. Da domani penseremo alla Champions perché è una grandissima partita con l’Atletico Madrid.

Stasera è una delusione forte. Questo dolore ci farà bene.