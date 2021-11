Ora Sconcerti elogia Ronaldo: “è il più grande attaccante nella storia del calcio”

Mario Sconcerti si esercita sul fenomeno Cristiano Ronaldo. Dal “farebbe panchina alla Juventus” alla vigilia della finale di Champions di Cardiff in cui il Real Madrid fece a pezzi i bianconeri, alla frase di oggi: “è il più grande attaccante nella storia del calcio”.

Scrive Sconcerti sul Corriere della Sera:

E ancora, sull’evoluzione fisica del calcio:

Ronaldo esiste mentre i numeri dieci spariscono. Il calcio oggi è molto fisico perché la parte fisica è rimasta l’unica che può essere ancora migliorata. La tecnica è al limite, non va avanti se la potenza aumenta continuamente. È come tenere in alto tre arance correndo sempre più velocemente. Dopo due metri casca tutto. Così alla fine stiamo dividendo i compiti. Gli attaccanti sono sempre più fisici, tipo Lewandowski, Haaland, Vlahovic. I numeri dieci stanno diventando centrocampisti di fantasia, registi moderni in ogni zona del campo, tipo Pedri o De Paul.