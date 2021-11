Nuovi risvolti sull’aggressione alla calciatrice del Psg Hamraoui

Dopo l’arresto della Diallo, il coinvolgimento di Eric Abidal e di sua moglie Hayet; ora arriva l’indiscrezione di una richiesta di divorzio da parte di quest’ultima

Si arricchisce di particolari ogni giorno che passa l’aggressione contro la giocatrice del PSG Kheira Hamraoui

Dopo l’arresto della compagna di squadra Aminata Diallo, forse per rivalità in campo, e il coinvolgimento di Eric Abidal, ex difensore del Barcellona e della Francia, e di sua moglie Hayet, arriva ora la notizia di una richiesta di divorzio da parte di quest’ultima, confermata dall’avvocato Jennifer Losada, secondo cui – come riferito a Esport 3 – la sua cliente è stata “obbligata dalle circostanze e con sconcerto per il caso Hamraoui”.