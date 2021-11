Mourinho: “Col Bodo Glimt abbiamo sbagliato tutti, sono soddisfatto della Serie A”

L’allenatore della Roma in conferenza: “Fiducia totale in Abraham, Zaniolo è fortissimo ma deve imparare qualcosa sul piano tattico”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha presentato la partita di domani col Bodo Glimt in conferenza stampa.

Vogliamo tornare primi nel girone, la partita di Bodo non l’abbiamo dimenticata. L’errore è stato di tutti, non voglio dire che qualcuno ha fatto peggio di altri. Dobbiamo vincere da squadra, non giocheranno ovviamente gli stessi calciatori. Ho sbagliato io e abbiamo sbagliato tutti.

Abraham viene da una cultura calcistica e umana diversa, non è facile. È un grande giocatore e siamo totalmente fiduciosi, tornerà a giocare meglio e a segnare. Arbitri? Non parlo di ciò che succede in Serie A. Zaniolo fisicamente sta bene ed è fortissimo, c’è qualcosa che deve imparare sul piano tattico ma è normale alla sua età dopo uno stop di due anni, sono soddisfatto di lui e del campionato italiano in generale.