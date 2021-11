Mertens esulta col ciucciotto per ricordare il figlio che sta per arrivare (VIDEO)

Una esultanza alla Totti ma soprattutto un’esultanza in attesa del primo figlio. Mertens è stato protagonista del finale con un gol e l’avvio dell’azione del 3-1

Mertens esulta col ciucciotto. Realizza il rigore del 2-1 a Varsavia, sul campo del Legia, e festeggia col ciucciotto per ricordare che presto diventerà padre. Una esultanza alla Totti ma soprattutto un’esultanza in attesa del primo figlio. Mertens è stato protagonista del finale. Inizialmente in panchina, quando è entrato ha realizzato il rigore e ha avviato l’azione che poi ha portato al gol di Lozano. Tutto è nato da una sua verticalizzazione per Petagna che poi è stato bravo ad essere altruista.