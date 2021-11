Mario Rui: “Stiamo correndo di meno perché siamo messi meglio in campo”

Mario Rui, esterno del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Non potendo partecipare alla partita, farò il tifo come tutti i tifosi del Napoli e guarderò la gara da casa. La squadra sta facendo bene, il legame che si è creato con i tifosi non è merito di un solo calciatore. Dobbiamo continuare a lavorare e preparare nel miglior modo possibile il futuro, non è il momento di parlare del passato. Ci attendono due sfide difficili ma faremo di tutto per far proseguire la striscia positiva. Abbiamo centrocampisti e attaccanti che fanno molto lavoro sporco e la fase difensiva ne beneficia.

Siamo tutti più coinvolti in campo e in partita si vede. Poi a livello fisico si corre anche di meno, ed è positivo perché vuol dire che siamo messi meglio in campo. Complimenti alla Salernitana per domenica, non è stata la nostra miglior prestazione ma contano i tre punti. Noi come nell’anno di Sarri? Sarà difficile rifare 91 punti perché questo campionato è molto più equilibrato rispetto a tre anni fa, ma vogliamo sicuramente un finale diverso. Faremo il massimo, l’entusiasmo e la voglia di fare qualcosa di buono per la città ci sono.

Osimhen è un ragazzo splendido ed è ancora più forte come calciatore. Secondo me non è nemmeno al 60% di quello che può fare per le qualità fisiche e tecniche che ha, e noi vogliamo fargli raggiungere il massimo potenziale. Il gruppo è molto unito e questo è importante. Mi sento di dire che sono un po’ uno scugnizzo napoletano, sono stato accolto benissimo ed è una cosa bellissima, perché indossare la maglia del Napoli significa anche far parte di questa cultura.