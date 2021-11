Maradona, la serie: venerdì una nuova puntata. Renica polemizza: «La serie è zeppa di errori»

Amazon ha diffuso il trailer dell’ottava puntata, intanto Renica attacca: «È una schifezza: Bruscolotti non era un bomber e Diego nei primi anni napoletani non saltava gli allenamenti»

Arriva all’ottava puntata la serie-evento di Amazon su Diego Maradona.

La pagina ufficiale della serie ha infatti diffuso il trailer del prossimo episodio, in uscita venerdì 12 novembre: si intitola «Cristiana» ed è verosimilmente dedicato alla relazione extraconiugale con Cristiana Sinagra, madre del figlio napoletano di Maradona, interpretata da Tea Falco.

La serie, molto pubblicizzata anche a Napoli, ha già raccolto più di qualche critica. Oltre al comunicato ufficiale della Lazio, che si dice scandalizzata per un dialogo della serie in cui Maradona definisce «fascisti» i laziali, è intervenuto polemicamente sui social anche Alessandro Renica. Per l’ex difensore del Napoli la serie è «zeppa di errori», da Bruscolotti bomber all’atteggiamento di Diego, che nei primi anni napoletani – a detta di Renica – non saltava gli allenamenti per fare vita notturna.