Mancini: «Anche il Portogallo avrebbe evitato l’Italia. Joao Pedro? Ottimo attaccante»

Il ct commenta il sorteggio per andare ai Mondiali: «La Macedonia del Nord non va sottovalutata, anche con la Svizzera avremmo meritato di vincere eppure…»

La strada per i Mondiali è tracciata: Italia-Macedonia del Nord. E poi, in caso di vittoria, la sfida in casa di Turchia o Portogallo che sfideranno in Portogallo. Queste le dichiarazioni del ct Roberto Mancini:

«Sarà molto difficile per noi: la Macedonia è forte e poi in caso di vittoria andremmo a giocare contro Turchia o Portogallo. Sarà dura. Non è un gran sorteggio, poteva andare un po’ meglio.

Siamo sempre fiduciosi e positivi, soprattutto nei momenti più difficili. Contro la Macedonia del Nord giocheremo in casa, partita secca. Può succedere come con la Svizzera, meritavamo di vincere e non ci siamo riusciti.

Il Portogallo? Noi avremmo evitato volentieri loro e avrebbe evitato volentieri noi.

Joao Pedro? È un ottimo attaccante, è in Italia da tanti anni e conosce bene il nostro calcio. Ma non dimentichiamoci dei ragazzi che hanno vinto l’Europeo quattro mesi fa. Quella magia si trova solo in certi momenti, quando stai insieme per un po’ di tempo. L’aspetto importante sarà avere tutti a disposizione. Chi tirerà il prossimo rigore? Innanzitutto speriamo che ce lo diano, poi uno che lo calcia lo troveremo.