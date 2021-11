Europa League: Leicester-Spartak 1-1, Napoli in testa al girone e qualificato con due pareggi

È il risultato migliore per il Napoli. Bisogna tifare Leicester contro il Legia. In caso di secondo posto, ci sarà lo spareggio con una terza della Champions

Europa League, finisce 1-1 tra Leicester e Spartak Mosca. Il risultato migliore per il Napoli che dopo la vittoria per 4-1 in casa del Legia Varsavia è in testa al girone dopo quattro giornate. Sette punti per la squadra di Spalletti che dovrà affrontare lo Spartak fuori casa e il Leicester a Fuorigrotta.

I russi sono andati in vantaggio a Leicester con Moses, poi pareggio di Amartey. Jamie Vardy ha quindi sbagliato il rigore del 2-1.

La classifica del gruppo C è:

Napoli punti 7

Legia punti 6

Leicester 5

Spartak 4

Con due pareggi, il Napoli arriverebbe certamente secondo e passerebbe il girone. La seconda qualificata andrebbe allo spareggio con una terza della Champions. E con due pareggi e in caso di vittoria del Leicester col Legia e pareggio in casa 0-0 o 1-1 con gli inglesi, si passerebbe il turno da primo.