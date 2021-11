Legia-Napoli, il video dell’allenamento: Juan Jesus provato a sinistra (VIDEO)

Il Napoli ha diffuso il video dell’allenamento in vista della sfida di Varsavia contro il Legia. Si intravede la linea a quattro composta da Juan Jesus (a sinistra), Koulibaly, Rrahmani e Di Lorenzo

Il Napoli, come fa di consueto prima delle sfide europee, ha diffuso sul suo canale YouTube un video con l’allenamento condotto da Spalletti.

Nelle immagini della partitella giocata in piena bufera si scorge chiaramente una linea difensiva a quattro composta da Juan Jesus (a sinistra), Koulibaly, Rrahmani e Di Lorenzo. Niente di sorprendente, comunque: le scelte in difesa di Spalletti per la sfida al Legia sono piuttosto obbligate.

Il video: