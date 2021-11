Koulibaly: «Sono due partite che entriamo in campo timorosi, chi gioca deve dimostrare di meritarlo»

Nel post partita di Spartak Mosca-Napoli, ai microfoni di Sky il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Come si spiega l’approccio della partita?

Uno dei migliori

«Sì, abbiamo giocato bene la palla e negli spazi dove erano in difficoltà, creato tante occasioni, abbiamo fatto quello che voleva il mister, peccato che non lo abbiamo fatto anche nel primo tempo, nei primi 15 minuti, è quello che ci è mancato. Ora dobbiamo vincere per forza l’ultima».

Il Napoli può prescindere da alcuni uomini?

Hai fatto 300 gare con il Napoli, quale ricordi meglio?

«Avrei voluto festeggiare in un altro modo. Peccato che abbiamo perso. Ho tanti bei ricordi, questa città e questo popolo mi sono a cuore e voglio dimostrarlo sul campo, mi dispiace non averlo fatto stasera. Da domenica andremo al 300% per vincere. Ricordo soprattutto quando lo stadio indossò tutto la mascherina con la mia faccia e anche l’ultima contro la Juve in casa quando ho segnato davanti allo stadio pieno. Spero di avere altri bei ricordi anche quest’anno».