Klopp: «Il Var si nasconde dietro gli arbitri»

Il tecnico del Liverpool “piange” dopo la sconfitta col West Ham: “Ci sono troppe situazioni da ‘vediamo cosa dice il Var’. C’è un problema di errori evidenti”

Jürgen Klopp infuriato con l’arbitro, Craig Pawson, e il suo assistente alla Var Stuart Attwell, dopo la sconfitta del Liverpool contro il West Ham per 3-2. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Il tecnico dei Reds sostiene che “il Var si nasconde dietro gli arbitri”.

Il West Ham è passato in vantaggio con un autogol di Alisson, col portiere “infastidito” da Angelo Ogbonna in volo. Il Var ha confermato il gol, “nonostante – scrive il Guardian – che i replay suggerissero che Ogbonna si fosse scontrato con Alisson”.

“Un fallo evidente su Alisson”, ha detto Klopp. “Quando vedi la dinamica dell’intera situazione, quanto sono vicini l’uno all’altro, come può non essere fallo? Una decisione è davvero strana”.

Proteste anche per un fallo “da rosso” di Cresswell su Henderson, anche questo controllato al Var, ma niente. Nemmeno punizione. “Era un chiaro cartellino rosso”, ha detto Klopp. “Cresswell ha preso anche la palla, ma con un’entrata così non importa se tocchi la palla. Non puoi entrare con la gamba così in alt. Ci sono troppe situazioni da ‘vediamo cosa dice il Var’ e abbiamo un problema con errori chiari ed evidenti. Il Var si nasconde dietro gli arbitri”.