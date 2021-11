Juve, Chiesa out fino a gennaio per lesione alla coscia

Il report del club bianconero sugli infortuni: lesione di basso grado del bicipite femorale. Nulla di grave per McKennie

Piove sul bagnato in casa Juventus. Ieri durante Juventus-Atalanta si sono infortunati sia Federico Chiesa (sostituito al termine del primo tempo) sua McKennie. Oggi il club bianconero fa sapere che Chiesa resterà fuori fino a gennaio per una lesione al bicipite femorale della coscia. Nulla di grave, invece, per McKennie. Di seguito il report della Juventus.

Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia. Anche Weston Mckennie è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.

