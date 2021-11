Insigne e Fabian si allenano in gruppo, con la Lazio ci saranno

Il report dell’allenamento. Recuperati il capitano e il regista andaluso. Non si sono allenati Anguissa, infortunato, e Ounas, influenzato ma negativo al tampone

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima parte di lavoro di forza in palestra ha svolto esercitazione tattica in campo. Anguissa ha svolto terapie. Fabian e Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Ounas non ha svolto la seduta a causa di sintomi influenzali, ha effettuato tampone molecolare che ha dato esito negativo.

