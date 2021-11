Il tifoso juventino che insultò Maignan ha chiesto di fare volontariato in un’associazione per migranti

Su La Stampa. Finito davanti al giudice, vorrebbe raccontare la sua vicenda nelle scuole per spiegare «che essere tifosi è altro dagli insulti all’avversario»

Il tifoso che rivolse a Maignan offese razziste durante Juventus-Milan, lo scorso 19 settembre, cercherà di redimersi lavorando come volontario per un’associazione che si occupa di migranti. Lo riporta La Stampa, insieme al suo mea culpa.

«Il razzismo non deve annidarsi in nessuno sport. E non può mai essere giustificato. Essere tifosi è un’altra cosa».