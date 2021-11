«Il padel è lo sport più inclusivo. Può essere praticato da chiunque e aiuta a socializzare»

Su La Verità un’intervista a Gustavo Spector, “mister padel”. E’ il commissario tecnico della nazionale e coach dei maestri federali. Classe 1969, è argentino, viene da Tucuman. E’ stato il pioniere di questo sport che oggi conta più di mezzo mezzo milione di giocatori in Italia e 3mila campi su cui giocare.

Racconta che alla fine del 2001 volle informarsi sullo stato del padel in Italia: scoprì che si giocava quasi solo a Bologna, dove c’erano 4 campi (un altro era a Vicenza, uno a Bari, ma isolati). I giocatori che praticavano il padel erano circa 300, solo una cinquantina erano i tesserati alla federazione. Eppure i primi campi erano stati montati nel 1991.

«“Possibile che uno sport così divertente non sfondi?”, mi dicevo. Così, nel 2012 ho comprato il primo campo e l’ho montato in un circolo a Peschiera Borromeo, appena fuori Milano».

Oggi il padel è un fenomeno in espansione. Il motivo?

Continua:

«Essendo semplice, possono giocarlo tutti. Un po’ come avviene per il ping pong e il calcetto, anche il padel si può iniziare a giocare subito. Si può entrare in campo e giocare, senza passare da lunghe fasi di apprendimento. Il principiante, senza una lezione, può cominciare a giocare. Nel padel basta che ti spieghino le regole e riesci a divertirti. Poi c’è un altro fatto che spiega il fenomeno. Le persone adulte hanno trovato uno sport che li aiuta a tenersi in forma, divertirsi e socializzare. Perché una delle componenti principali del padel è la socializzazione».