Hoeness contro gli emiri di City e Psg: «I loro soldi di merda non bastano. Li battiamo lo stesso»

Il presidente onorario del Bayern: “Io i soldi me li sono guadagnati. A Nasser al-Khelaïfi sono piovuti in testa. Quando battiamo il Psg sono molto felice”

Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, non la manda a dire. Attacca PSG e Manchester City dritto per dritto, in un podcast dedicato alla sua vita trasmesso venerdì. “I loro soldi di merda, non bastano. Li battiamo lo stesso. E continueranno a prenderle, da noi”,

In più occasioni Hoeness ha attaccato Nasser al-Khelaïfi, il presidente del club francese: “Non so se gli piace il calcio, la differenza tra lui e me è che io ho lavorato duro per guadagnare i miei soldi e lui li ha ricevuti in regalo”.

“Finora questi due club non hanno vinto nulla. Proprio niente”, dice il campione del mondo 1974. “Perderanno di nuovo contro di noi. Non sempre, ma di tanto in tanto. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo. E quando li battiamo, sono molto felice”.

Il modello economico di City e Psg è totalmente diverso da quello attuato da Hoeness a Monaco: “A Parigi fanno pianificazioni di un anno. Questo non è il mio mondo. Vedo le cose da un punto di vista economico. Non ci metto tutti i soldi in una volta, solo per farmi i complimenti per un anno o due e dopo di me il diluvio”.