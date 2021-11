Di Lorenzo, medie da stakanovista: da quando è in Serie A ha giocato il 93,7% dei minuti

La statistica diffusa da Kickest. Di Lorenzo non è mai stato sostituito in ben quattro stagioni e ha saltato 8 partite in 5 anni. Nessuno come lui in A dal 2016

Il portale Kickest ha diffuso alcune statistiche che dicono dell’importanza di Di Lorenzo per le squadre in cui ha giocato in A e delle attitudini stakanoviste del terzino destro del Napoli, anche ieri – ed anche in Europa – in campo per 90 minuti. Ancora 90 minuti di qualità, peraltro. Da migliore in campo.

Il laterale campione d’Europa – scrive Kickest – ha saltato solo 8 partite in Serie A da quando ha esordito in Serie A con la maglia dell’Empoli. Per ben quattro stagioni non è stato mai sostituito. E ha giocato oltre il 93% dei minuti totali.

