De Laurentiis: «Io severo nella gestione dei calciatori del Napoli? Giusto così: ci sono tante tentazioni» 

Questa mattina il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha omaggiato Diego Armando Maradona, nell’anniversario della sua morte, portando dei fiori davanti al murale dedicato al Pibe de Oro nei Quartieri Spagnoli. Il patron azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente.

A Maradona avrebbe rinnovato il contratto?

De Laurentiis ha anche presenziato all’inaugurazione della statua dedicata a Maradona allo stadio.

«Il mito è mito e non si discute, come gli dei dell’Olimpo. Non c’è attore che lo possa imitare e identificare, lui è il Pibe de Oro e sempre lo rimarrà. È un peccato non averlo con noi. Maradona riesce a sprigionare ancora tanta energia, vedete quanti lo adorano, sono arrivate 300 persone dall’Argentina. Abbiamo invitato i grandi allenatori e compagni del passato di Diego. Metteremo statue di Maradona in più parti dello stadio e anche negli spogliatoi, così i calciatori potranno toccare la mano o il piede del grande dio del calcio prima di ogni inizio di partita».