Cormezz: Il calcio a Napoli tra le poche cose che funzionano, ma De Laurentiis viene bersagliato

L’ambiente Napoli sembra avere sempre bisogno di qualcosa da cui guardarsi le spalle: gli arbitri, il complotto… o De Laurentiis

Sul solito autolesionismo di Napoli mette la lente d’ingrandimento Monica Scozzafava nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno di oggi. 31 punti su 33 per il Napoli di Spalletti, eppure le paure rischiano di diventare – per parte dell’ambiente partenopeo – più forti e invasive della soddisfazione per i risultati raggiunti finora dai partenopei.

Il Napoli è primo in classifica, vale la pena godersi il momento, con il privilegio di poter pensare anche in grande. Il nemico non è alle porte. Semmai è appaiato in classifica. Sì, è soltanto il Diavolo che va temuto: si chiama sana concorrenza.

Si tratta di un atteggiamento disfattista che al Napolista conosciamo bene, e che più volte abbiamo messo al centro della nostra analisi. Il calcio – scrive Scozzafava – diventa lo specchio in cui si riflette il bisogno di trovare un nemico. Attenzione: un nemico. Che è cosa diversa da un avversario (quale oggi è il Milan).

Perché il calcio è lo specchio in cui si riflette il bisogno di trovare un nemico, il luogo dove applicare più di ogni altro la teoria del complotto.

Ed il nemico, quando non è il sistema, ovviamente diventa De Laurentiis. Nonostante il Napoli sia una delle poche cose che funzionano per davvero in città. Una pratica antica, che però non passa mai di moda.

Nessuno ha dimenticato Verona e le delusioni passate, ma oggettivamente il calcio in questa città è una delle poche cose che funzionano. De Laurentiis, personaggio spesso sopra le righe, antipatico anche in certe circostanze, è il presidente più bersagliato. Insultato, anche. La libertà di espressione è sacrosanta, ma l’oggettività di numeri e risultati pure deve avere il suo peso.