“Rangnick allo United è come Elon Musk alla Ford”. Come farà a convivere con Ronaldo?

Il Daily Mail dedica un lungo articolo a Ralf Rangnick. Articolo da cui emerge, in maniera inequivocabile, che Rangnick al Manchester United c’entra come il cavalo a merenda.

Ricorda che sei anni fa, alla domanda: «Prenderebbe Ronaldo o Messi?», lui – “con l’assoluta certezza di un uomo che si considera la persona più intelligente della stanza” rispose:

Il Daily Mail definisce Rangnick un maverick e scrive che è sempre parso improbabile che uno come lui potesse allenare club come il Real Madrid, il Barcellona o anche il Manchester United. Viene definito un visionario.

Il suo arrivo potrebbe essere un disastro per lo spogliatoio.

Ha una sua fissazione con i tatuaggi dei calciatori.

Se dicessi che è una coincidenza l’assenza di calciatori con tatuaggi (quando era al Lipsia, ndr), non sarebbe proprio la verità. Per il nostro stile di gioco, abbiamo bisogno di giocatori di squadra. Non abbiamo bisogno di giocatori che, dopo aver segnato, l’unica cosa che fanno è indicare il loro nome e festeggiare con se stessi davanti ai tifosi. Dovrebbero almeno festeggiare con chi ha fornito loro l’assist. Naturalmente questo non ha necessariamente a che fare con i tatuaggi. (…) Non chiedo ai calciatori di mostrarmi il loro corpo per vedere se hanno tatuaggi. Forse alcuni di loro li hanno. Almeno non li hanno dove si possono vedere.

Fu ingaggiato al Salisburgo dal miliardario proprietario della Red Bull, l’austriaco Dietrich Mateschitz . Quando ai preliminari di Champions vennero eliminati dai lussemburghesi del F91 Dudelange, Mateschitz gli disse: “Non avevo bisogno di ingaggiare voi tedeschi per fare così, avrei potuto farcela da solo”.