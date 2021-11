Campania, l’aggiornamento sul Covid: 798 positivi, tasso al 2,8%

Resta stabile la situazione nei reparti ospedalieri. 4 nuovi deceduti.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia. Si registrano 798 positivi, quasi 200 in meno rispetto a ieri. Calano però anche i tamponi: oggi circa 27.500 contro i 30.000 di ieri. Il tasso è comunque in calo, visto che oggi è al 2,8 mentre ieri era al 3,2.

Per quanto concerne la situazione ospedaliera resta stabile il numero dei posti occupati in terapia intensiva (26) mentre c’è un solo ricoverato in più nei reparti ordinari: oggi sono 294 degenti, ieri erano 293.

Sono 4 i nuovi deceduti.