Campania, il bollettino Covid: 983 positivi. Tasso al 3,2%, in aumento le terapie intensive

I test effettuati sono 30.170. Si contano altri 3 deceduti. I ricoveri in degenza sono in calo di 5 unità

L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia Covid. I positivi del giorno sono 983, calcolati su 30.170 test effettuati. I decessi sono 3.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, aumentano i ricoveri in terapia intensiva: ieri erano 24, oggi sono 26 (su 656 disponibili), mentre i ricoveri in degenza diminuiscono dai 298 di ieri ai 293 di oggi.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 26

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 293