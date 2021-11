As: Italia testa di serie ai Mondiali in caso di qualificazione

Secondo il calcolo dei coefficienti, le prime 8 saranno: Qatar, Belgio, Brasile, Francia, Inghilterra, Argentina, Spagna e in caso di qualificazione gli azzurri. Tutti nell’urna 1

Se l’Italia di Mancini si dovesse qualificare ai Mondiali in Qatar, sarebbe testa di serie al sorteggio. As ricava le teste di serie dal calcolo dei coefficienti. Per il quotidiano spagnolo saranno: Qatar, Belgio, Brasile, Francia, Inghilterra, Argentina, Spagna e, se si qualificherà, appunto, l’Italia. Saranno tutte nell’Urna 1.

La Spagna è ottava per coefficiente accumulato, cosa che la piazzerebbe di diritto tra le migliori.

“Inoltre ha davanti l’Italia, che non si è ancora qualificata e deve guadagnarsela proprio negli spareggi. Se dovesse essere eliminata, la Spagna sarebbe settima”.

Se l’Italia non dovesse centrare l’obiettivo qualificazioni, entrerebbe il Portogallo, se neanche il Portogallo dovesse riuscirci, sarà la volta della Danimarca.

Germania e Olanda sono fuori dalle prime otto. I tedeschi a questo punto saranno il grande spauracchio del sorteggio.