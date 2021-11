Mondiali, come funzionano i play-off e chi può pescare l’Italia

Tre mini tornei da quattro squadre con semifinali e finali in gara unica. Azzurri teste di serie. Stasera il quadro completo. Il sorteggio il 26 novembre, si gioca a marzo

Sono dodici le Nazionali che accederanno ai play-off della zona europea per accedere i Mondiali. Tre i posti riservati.

Sei le teste di serie. Ci saranno tre gironi da quattro squadre con due teste di girone per girone. Semifinali e finale del girone. Tutte in gara unica. Le teste di serie giocano in casa la semifinale. Per la finale sarà il sorteggio a stabilire chi giocherà in casa.

Il sorteggio sarà effettuato il 26 novembre.

Il primo turno si giocherà il 24-25 marzo.

Le tre finali il 28 e 29 marzo.

L’Italia sarà testa di serie, quindi giocherà la prima in casa.

Saranno teste di serie: Portogallo, Scozia, Russia, Italia, Svezia e una tra Polonia e Galles.

Al momento le altre qualificate sono Turchia (o Norvegia, si decide stasera), Macedonia, Finlandia (11, una gara da giocare) più Austria e Repubblica Ceca provenienti dalla Nations League.

Il primo aprile a Doha si terrà il sorteggio della fase finale dei mondiali.

I Mondiali si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.