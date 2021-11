“All or Nothing, Juventus”, Bonucci nell’intervallo di Juve-Benevento 0-1: «Siamo tutti delle merde»

«Siamo dei matti: non possiamo giocare così. È un anno che andiamo avanti così: è sempre colpa degli altri. Assumiamoci le responsabilità e le colpe»

Gli aneddoti, nella docuserie Amazon Prime “All or Nothing: Juventus”, ormai si sprecano. Agnelli, Nedved, Ronaldo e anche Bonucci. Del quale viene riportato uno sfogo durante l’intervallo del match contro il Benevento, del 21 marzo scorso, che la Juventus perse per 1-0 allo Stadium.

«Siamo dei matti: non possiamo giocare così. Siamo tutti delle merde, perché non abbiamo capito quanto conta vincere questa partita. È un anno che andiamo avanti così: è sempre colpa degli altri, è sempre la partita dopo. Assumiamoci le responsabilità e le colpe».

C’è spazio anche per Pirlo, che, parlando con Buffon, si lamenta del fatto che i giocatori della Juve passano troppo tempo sui telefonini prima di entrare in campo.

«Mi dà fastidio vedere i giocatori prima della partita coi telefonini. L’anno prossimo cambio, glieli faccio chiudere negli armadietti».

Era quando ancora pensava che, su quella panchina, ci sarebbe stato un altro anno.