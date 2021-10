Wanda Nara su Instagram: «Della mia famiglia mi occupo io, delle puttanelle la vita stessa»

Wanda su Instagram torna a pubblicare foto di lei e Mauro Icardi. Con una frase ben precisa. Ha perdonato Maurito che da giorni vaga per l’Europa?

È tornata in auge l’interpretazione dei messaggi in codice di Wanda Nara. Un tempo, venivano filtrati da esperti di calciomercato che si avvalevano di studiosi dei simboli. Lo facevano per capire le masse della procuratrice per piazzare il marito nella squadra migliore allo stipendio migliore. Adesso, però, dopo il fattaccio o presunto tale, Wanda sfodera la sua maestria per inviare messaggi di altro tipo.

Pubblica una storia su Instagram con le foto della sua famiglia: un collage delle foto dell’ultimo periodo, in cui compare per la prima volta anche Mauro Icardi. Qualcuno degli interpreti scorge in questa scelta un perdono di Wanda. Non lo sappiamo. Potrebbe aver deciso di riaccogliere il marito che da giorni vaga disperato per l’Europa.

Quel che è evidente, è la frase che campeggia sulla storia: “della mia famiglia mi occupo io, delle puttanelle sarà la vita stessa a farlo”. Ogni riferimento non ci sembra puramente casuale.