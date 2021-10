Vidal: «Bonucci? Rido. Vediamo in campo chi è il più forte quest’anno»

Il centrocampista dell’Inter intervistato da Mediaset Infinity: «Hanno la possibilità di avere la rivincita»

Il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Infinity parlando della vittoria in Champions contro lo Sheriff e della prossima partita contro la Juventus.

Sullo Sheriff:

“Era difficile pensare che questa squadra non potesse vincere, è successo anche l’anno scorso. Però ora abbiamo vinto, dobbiamo continuare così migliorando un paio di cose”.

Sulla sua condizione:

“Questo è il vero Vidal? Sì, l’anno scorso è stato molto difficile. Non avevo fatto la preparazione perché sono arrivato tardi, ora è diverso: sono contento e al cento per cento”.

Vidal ha risposto anche alle dichiarazioni di Bonucci, che intervistato da Prime Video ha detto che l’Inter ha vinto lo scudetto per demeriti della Juve e non per i meriti della squadra nerazzurra.

“Ah ah ah. Hanno la possibilità di avere la rivincita: vediamo in campo chi è il più forte quest’anno”.