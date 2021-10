Torino, il medico sociale Minafra si è dimesso dopo le lamentele pubbliche di Juric

L’allenatore aveva attaccato lo staff medico per alcuni errori, contestando i metodi di recupero dei calciatori. Alla fine il dottor Minafra ha presentato le dimissioni

Ivan Juric non approvava i metodi dello staff medico nel recupero dei calciatori infortunati e se n’è lamentato pubblicamente.

Nel calcio si paga tutto, errori fatti anche in settimana su situazioni che potevamo gestire molto meglio come società.

Su queste cose dobbiamo alzare il livello, perché quello che ho visto non va bene.

Non so se tornano dopo la sosta. Sono già abbastanza arrabbiato su questo, ma non posso rispondere io.