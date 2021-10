Suarez: «Koeman? Tornavo a casa piangendo per il suo disprezzo»

A Sport: «Mi mandava ad allenare nei campi secondari come se avessi 15 anni. E Bartomeu intanto diceva che io ero tossico per lo spogliatoio»

L’ex del Barcellona, Luis Suarez, oggi all’Atletico Madrid, si è lasciato andare ad uno sfogo contro Koeman in un’intervista a Sport:

“Mi mandava ad allenarmi nei campi secondari, come se avessi 15 anni. Mi ha fatto male, mi ha dato fastidio e ricordo che tornavo a casa piangendo per il suo disprezzo. Eppure io non gli ho mai mancato di rispetto, mi allenavo seriamente perché sono un professionista. E il presidente Bartomeu al contempo filtrava alla stampa che io ero tossico per lo spogliatoio. Il trattamento del Barcellona mi ha fatto soffrire tanto“.