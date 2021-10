Spalletti: «Il Var ci deve essere e deve intervenire, è un’evoluzione della classe arbitrale»

In conferenza stampa: «Quando non c’è, lo si invoca. E’ una soluzione che può diventare ancora più perfetta. E poi se si legge il regolamento è chiaro»

Nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato le parole di Massimo Mauro al Corriere dello Sport sull’utilizzo del Var.

sottolinea che la VAR deresponsabilizza gli arbitri, che ne pensa?

«Secondo me il VAR ci deve essere. Quando sono a vedere una partita di calcio succede l’episodio in area di rigore, mi giro verso chi ho vicino e mi chiedo perché non ci sia, se non c’è. Viene invocato dove non c’è. E’ una soluzione, andando a crescere, che potrà diventare ancora più perfetta, ma è un’evoluzione della classe arbitrale ed è giusto ci sia ed intervenga. Se si legge il regolamento è chiaro. Poi è chiaro che ci sono episodi così sottili che ci si buttano dentro tutti, ma è una cosa bella il Var».