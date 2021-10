Spalletti: «Il Napoli ha vinto questa partita avendo un grandissimo atteggiamento, non era facile»

A Dazn: «Chi è entrato è entrato motivatissimo, facendo quello che doveva. Domenica dovremo metterci qualcosina in più rispetto alle ultime buone partite»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida di Europa League contro il Legia

«Il Napoli ha vinto questa partita avendo un grandissimo atteggiamento. Non era facile, il Legia chiuso così sa creare problemi in ripartenza. Noi abbiamo avuto pazienza nel trovare lo spazio per colpire. Chi è entrato è entrato motivatissimo, facendo quello che doveva. Diventa tutto più facile quando c’è questa disponibilità qui»