Spalletti: «Bravo Osimhen, ha capito che non deve avere reazioni come quella che portò all’espulsione»

In conferenza stampa: «Arriva più avanti in campionato chi ha saputo gestire meglio certi episodi e atteggiamenti. Deve essere capace di farsi trovare nel punto giusto, gli piace più andare a rincorrere la palla»

Nella conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Napoli, il tecnico azzurro, Luciano Spalletti ha parlato di Osimhen. Gli ha fatto i complimenti per aver imparato la lezione dopo l’espulsione alla prima giornata di campionato.

«In fondo al campionato si arriva più in là, chi ha saputo gestire meglio certi episodi e atteggiamenti, che passano all’improvviso nel campo, a volte, quello di una reazione, di saper girare in porta un pallone che viene da una deviazione, bisogna farsi trovare pronti e in questi episodi ad esempio si fanno i complimenti ad Osimhen, che dopo l’espulsione non ha più avuto reazioni del genere, per questo gli dico bravo, ha capito che non si deve avere quel comportamento. Farsi trovare dopo una deviazione nel posto giusto, si cerca di allenarlo, ma è più l’istinto del calciatore. A volte Osimhen deve essere capace di farsi trovare nel punto giusto, mentre gli piace più andare a rincorrere la palla».