Sofia Goggia e Michela Mojoli portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022

Saranno Sofia Goggia per la cerimonia d’apertura e Michela Moioli per quella di chiusura le portabandiera dell’Italia ai 24esimi Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Le Olimpiadi si disputeranno dal 4 al 20 febbraio.

È stato lo stesso presidente del Coni Giovanni Malagò a comunicare la notizia.

La consegna della bandiera italiana, come da tradizione da parte del presidente della Repubblica, avverrà il 23 dicembre al Quirinale.

Sofia Goggia ha vinto l’oro olimpico in discesa libera a PyeongChang nel 2018, mai nessuna italiana aveva vinto l’oro olimpico nella discesa libera.

“Chi ha vinto una medaglia d’oro ha il giusto diritto di essere consacrato e riconosciuto per questo. A Pyeongchang sono stati vinti tre ori, tutti al femminile. Mi dispiace per i maschi. Arianna Fontana è già stata la portabandiera. Sofia Goggia sarà la portabandiera della cerimonia di apertura, Michela Moioli per quella di chiusura.”,