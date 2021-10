Sarri alla Lazio dopo il ko col Verona: «I miei principi non vi stanno entrando dentro»

Sulla Gazzetta. La squadra è alle prese con un blocco mentale. Non riesce a mettere in pratica i suoi insegnamenti

«I miei principi non vi stanno entrando dentro».

E’ quello che Maurizio Sarri “ha ripetuto, anzi lo ha urlato ai suoi giocatori negli spogliatori del Bentegodi“, scrive la Gazzetta dello Sport. Il problema della squadra sarebbe questo, più che un disagio fisico o tattico.

“La squadra biancoceleste sta facendo i conti con un vero e proprio blocco mentale. Inconscio, forse, e proprio per questo ancora più difficile da rimuovere. È come se la squadra si rifiutasse di passare dal calcio speculativo e fatto di fiammate improvvise che praticava con Inzaghi a quello più intenso e ad alta velocità che vuole Sarri”.

I giocatori si dicono tutti dalla parte dell’allenatore, ma quando si tratta di passare ai fatti, in campo, la squadra non

ci riesce, o ci riesce solo in parte.