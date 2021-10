La Lazio va in ritiro. Sarri: «Risultato e prestazione inaccettabili»

La Lazio va in ritiro. Verona-Lazio 4-1, quattro gol di Giovanni Simeone. Maurizio sarri è arrivato davanti ai cronisti con abbondante ritardo.

“Certi risultati e prestazioni sono inaccettabili dopo aver dimostrato competitività con altre squadre. Stiamo pensando di andare in ritiro per qualche giorno per capire cosa c’è nella testa di tutti”.

C’erano i presupposti per rientrare in partita, ma il loro livello di aggressività era superiore al nostro e quindi cono tante palle perse poi diventa un problema. Mi aspettavo una squadra più consapevole dell’importanza di questa partita, stiamo mostrando grandi limiti a livello di continuità. Non si può vincere con Inter e Roma per poi perdere a Bologna e Verona con tutto il rispetto degli avversari. Non è un rendimento logico e questo mi fa pensare che dobbiamo fare dei passi avanti enormi. È vero che l’Europa League è massacrante, sia a livello fisico che nervoso, ma oggi c’erano solo 2 giocatori che avevano fatto 90 minuti giovedì.