Ronaldo, il tribunale di Las Vegas raccomanda l’archiviazione per le accuse di stupro

La causa civile intentata da Kathryn Mayorga contro Cristiano Ronaldo con l’accusa di stupro va verso l’archiviazione. Sarebbe la seconda, in sede civile, dopo che l’attaccante del Manchester United era stato già dichiarato non punibile in sede penale.

Il fatto risale al 2009. Ronaldo aveva già raggiunto con la donna un accordo di riservatezza di 300.000 euro per la riservatezza, poi sconfessato dagli avvocati della donna che avevano presentato una nuova causa chiedendo poco meno di 60 milioni di euro di risarcimento.