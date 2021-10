Ranking Fifa, l’Italia è al quarto posto, superata l’Inghilterra

Il podio è occupato da Belgio, Brasile e Francia, che guadagna 24 rispetto al ranking precedente

La Fifa ha aggiornato il ranking mondiale per le Nazionali. Dopo l’ultima sosta per le finali della Nations League, l’Italia è salita al quarto posto in classifica, superando l’Inghilterra.

La squadra di Roberto Mancini è ora a 1750,12 punti, contro i 1750,16 punti della Nazionale guidata da Southgate. Si registra un balzo in avanti anche per la Francia, che conquista il podio con 1779,24 punti (+24 rispetto al ranking precedente). Al primo posto resta il Belgio (1832,33 punti), seguito dal Brasile (1820,36 punti).

Sale anche la Spagna, che scalza il Portogallo dal settimo posto grazie alla vittoria ottenuta sull’Italia in Nations League. E anche la Germania scavalca gli USA. Nella parte più bassa della classifica, Marocco, Russia ed Egitto conquistano quattro posizioni, mentre l’Arabia Saudita e il Sudafrica salgono sette gradini. Ancora meglio va per Nuova Zelanda e Indonesia, che scalano dieci posizioni. Repubblica Centrafricana e Cambogia fanno rispettivamente nove e otto passi in avanti.

Belgio – 1832,33 punti Brasile – 1820,36 punti Francia – 1779,24 punti (+1) Italia – 1750,52 (+1) Inghilterra – 1750,16 (-2) Argentina – 1738,79 Spagna – 1687,66 (+1) Portogallo – 1681,73 (-1) Messico – 1672,92 Danimarca – 1668,98