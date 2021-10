Problemi muscolari per Calabria: lascia il ritiro della Nazionale

L’esterno del Milan ha accusato un fastidio all’adduttore destro e farà rientro a Milanello per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici

Davide Calabria non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la sfida col Belgio di domani pomeriggio, valida per il 3° posto della Nations League. Il giocatore ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e ha lasciato il ritiro della Nazionale per fare rientro a Milanello, dove si sottoporrà ad alcuni accertamenti medici.