Per la stampa internazionale Ronaldo è “un eroe”. Che partita ha visto la Gazzetta?

Il Telegraph lo definisce “fragoroso”, per il Guardian ha salvato la vita a Solskjaer, il quale lo ha ringraziato pubblicamente

L’elevazione di Cristiano Ronaldo, quell’evento celebrato dalla stampa italiana – quando lui ancora giocava nella Juventus – come quasi soprannaturale, è la foto che racconta la vittoria del Manchester United sull’Atalanta su praticamente tutti i quotidiani sportivi d’Europa. E la parola che più incornicia la sua prestazione è “eroe”. Per il semplice motivo che, a dispetto di una partita giocata con più o meno efficacia dal portoghese, è pur sempre l’uomo che l’ha risolta all’80 chiudendo una rimonta spettacolare. Nel calcio queste cose, tipo segnare il gol partita di prepotenza, contano.

Per il Telegraph il gol di Ronaldo è “thunderous”, fragoroso come un tuono. E “salva la vita a Solskjaer”. Per il Guardian, appunto, Ronaldo è “l’eroe” che rimette al centro del palcoscenico lo United inguaiato dal primo tempo spettacolare dell’Atalanta. Arrivando a scrivere, in un pezzo quasi letterario, di “algebra del volo” e di “Ronaldità”. Il Daily Mail si dilunga sull’intervista che il tecnico ha concesso rispondendo alle critiche che erano piovute sul suo fuoriclasse, accusato d’essere troppo lamentoso: “Se qualcuno aveva qualcosa da dire sul suo lavoro in campo si riguardi questa partita”. E via così, un po’ dappertutto. In Spagna come in Germania. Sono solo esempi.

Che partita ha visto dunque la Gazzetta dello Sport per scrivere di “Partita ai limiti del penoso”, “gli anni passano anche per lui” eccetera eccetera? Bei tempi quelli in cui per elaborare l’elevazione di Ronaldo si interpellavano esperti di astrofisica.