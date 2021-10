“Penoso”, “peggiore in campo”, la Gazzetta si sfoga su Ronaldo dopo tre anni di obbedienza

Giudizi feroci per una prestazione normale, peraltro condita dal gol decisivo. Deve essere stato un triennio di sofferenza a magnificarlo per ogni nulla.

Eccessiva. Di quell’eccessività che è figlia della frustrazione, della repressione con cui si è dovuto fare i conti per tre lunghi anni. Tre anni di obbedienza obbligata. Tre anni a scrivere che Cristiano Ronaldo era un extraterrestre, che come faceva pipì lui nessuno, che il frullato con la cannuccia come lo beveva lui non s’era mai visto. Devono aver sofferto tanto in Gazzetta. Lo si evince anche dalle cronache di questa mattina di Manchester United-Atalanta peraltro finita 3-2 con gol decisivo di Ronaldo. Che sì, si è mangiato un gol, ma non ci è parso questo disastro. Se fosse stato ancora alla Juve, per quel gol decisivo la Gazzetta avrebbe pubblicato un maxiposter con i pareri di dieci scienziati costretti a rispondere alla domanda: è umano?

Fatto sta che la Gazza riserva a Cristiano Ronaldo un 6 in pagella con un giudizio persino violento:

Partita ai limiti del penoso per l’ex juventino fino al gol finale. Una volta per tutte va ribadito: gli anni passano anche per lui.

Penoso. E vecchio. Manco se ci fosse qualcosa di personale.

Nella cronaca della partita, United c he batte l’Atalanta 3-2 in rimonta, la prima colonna è interamente dedicata a Cristiano Ronaldo. Quasi come se ci fosse un conto in sospeso. Una roba del tipo: “ci hanno costretti a scrivere corbellerie su di te per tre anni, ora ti facciamo vedere noi”. Perché noi a un altro ordine di scuderia, stavolta di fare a pezzi Ronaldo per dimostrare xche la Juve ci ha guadagnato, non ci crediamo nemmeno se lo vediamo.

Pronti via e viene definito “il peggiore in campo”.

Gli concedono – bontà loro – che è stato l’autore del gol decisivo. Poi, però, aggiungono:

D’incanto sono passati in cavalleria gli errori di mira, lo scatto che non è più quello di un tempo, il ritrovarsi a fare i conti con gli anni che passano e con una normalità che non gli è mai appartenuta.

E non è finita. La Gazza prende atto del tocco magico che ancora gli è rimasto ma è integerrima: non basta. E aggredisce:

Quanto durerà ancora questa grande commedia degli equivoci, con Sancho, Pogba e Cavani costretti, per ragioni diverse, a essere sacrificati di fronte al peso politico del portoghese?

Devono aver sofferto proprio tanto in quella redazione.