Napoli, report allenamento: per Lobotka terapie e personalizzato in campo

Il Napoli si è allenato a Castel Volturno in vista del match contro la Fiorentina in trasferta, domani alle 18 al Franchi. Il club partenopeo ha diramato il report relativo alla seduta, in cui ci sono anche degli aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka, che ancora si sta riprendendo dall’infortunio e non è ancora a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrocampista ha svolto ancora terapie e allenamento personalizzato in campo.

