Lobotka: “Se fosse rimasto Gattuso, pur perdendo 10 chili non avrei mai giocato”

Il centrocampista del Napoli: “Con Spalletti è cambiato tutto, si interessa me e mi ha rassicurato, per questo sono voluto rimanere”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli e della nazionale slovacca, ha rilasciato un’intervista a Sport Aktuality.

Un giocatore sente subito la fiducia del tecnico. Ora ho più spazio e sto cercando di usarlo al meglio. È cambiato tutto in ritiro, ora Spalletti si rivolge a me in modo diverso rispetto a Gattuso: si interessa a me.

Se fosse rimasto Gattuso, avrei potuto perdere anche 10 chili e comunque non avrei giocato probabilmente. Fortunatamente per me è arrivato un altro allenatore e ha espresso interesse nei miei confronti. Mi ha rassicurato, quindi non ho voluto cercare un’altra squadra.

Scudetto? Ci sono molte squadre in corsa che si sono rafforzate, la competizione sarà equilibrata. Noi vogliamo entrare in Champions League e cercheremo sicuramente di vincere anche il campionato.