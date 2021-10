Napoli-Legia Varsavia, Mertens e Juan Jesus titolari, Spalletti non rinuncia ad Anguissa

In difesa Di Lorenzo e Manolas con Koulibaly. In mediana, accanto ad Anguissa, ci saranno Demme ed Elmas. Lozano in attacco con Insigne

Il Napoli ha ufficializzato la formazione che tra circa un’ora affronterà il Legia Varsavia in Europa League. In porta si rivede Meret. In difesa niente Zanoli, come invece si era detto nei giorni scorsi: Spalletti si affida a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e, per la prima volta da titolare, Juan Jesus al posto dello squalificato Mario Rui. Al centro l’inamovibile Anguissa insieme a Demme e Elmas. Davanti spazio a Lozano, Mertens e Insigne. La partita inizierà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle 21.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Jesus, Anguissa, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Insigne. All: Spalletti