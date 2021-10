Mourinho: “L’ambiente romano è difficile, voi giornalisti vedete solo il negativo”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha presentato la partita con la Roma in conferenza stampa.

Mi piace giocare contro i migliori e penso di trasmettere bene ai giocatori questa sensazione. Non ci sono problemi ma solo motivazioni. Domani avrò il piacere di conoscere Pioli perché non allenava in Serie A quando c’ero anch’io. Ha tanti meriti, il suo lavoro somiglia a quello che devo svolgere anche io.

Mkhitaryan sta facendo bene, la partita di Cagliari non cambia il mio giudizio, poi non è un ragazzino. Non dico se gioca titolare o meno, resta un fedelissimo. Spinazzola sta recuperando bene ma preferisco non dire quando rientrerà. Stiamo avendo una media positiva di gol subiti, alla fine per vincere bisogna segnare e difendere bene.

Non cambia nulla giocare contro il Milan o il Venezia, questa è una cosa che porta la gente allo stadio, che è venuta anche dopo la vergogna di Bodo. La Roma prende tanti gol ad inizio secondo tempo? Si poteva dire che entriamo bene ad inizio gara e non prendiamo mai gol. Vedete solo il negativo. Per me sarebbe più frustrante entrare in campo e prendere gol nei primi 5 minuti. Faccio i complimenti per aver trovato la cosa negativa. Inizio a capire perché l’ambiente romano è difficile, altrove trovi più protezione, ma è divertente anche così.