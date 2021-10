Mourinho: “Felice di ritrovare Allegri: era stato troppo tempo fermo”

L’allenatore della Roma in conferenza: “Non siamo grandi amici, ma c’è stima e rispetto e mi piace come persona. Orsato? Mi fido degli arbitri”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha presentato la partita con la Juventus in conferenza stampa.

Abraham viaggerà con noi, non so se giocherà o andrà in panchina. Viña sta bene. I risultatisti sono quelli che vincono, poi sembra una cosa negativa: io e Allegri abbiamo vinto e questo deve essere visto in modo positivo. Sarò contento di salutarlo, c’è rispetto e stima tra noi e abbiamo anche mangiato insieme. Non siamo grandi amici ma mi piace come persona, sarà un piacere. Sono contento che sia tornato perché è stato troppo tempo fermo. Non è una sfida tra me e Allegri.

La Juventus può rimettersi in corsa per lo scudetto, hanno 20 calciatori bravi ed esperti, con una guida esperta. Villar? Non sarà titolare, si sta adattando al mio modo di giocare, ci saranno le opportunità anche per lui.

Orsato? Mi fido di tutti gli arbitri, lui è uno esperto e sono felice, poi possono sbagliare anche loro e si fa una critica ma è normale. Giocare contro la Juventus è una delle partite che mi piace di più, anche se poi alla fine valgono tutte tre punti.