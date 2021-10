Milan, per Rebic solo una distorsione, nessuna lesione alla caviglia

Il giocatore rossonero è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno tranquillizzato il club.

Buone notizie per il Milan. Ante Rebic, costretto ad uscire dal campo, ieri, durante Milan-Verona, per infortunio, non ha nulla di grave, come si pensava in principio. Oggi, secondo quanto scrive Calciomercato.com, il giocatore rossonero è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno tranquillizzato il club.

“Nessun lungo stop per Ante Rebic, almeno questo sembra essere il verdetto degli esami di oggi, che hanno escluso una lesione capsulo legamentosa alla caviglia. Solo una normale distorsione dunque per Rebic, le cui condizioni verranno valutate giorno per giorno. Non è quindi da escludere una convocazione, dalla panchina, per la sfida di Oporto di martedì, quando, comunque, difficilmente potrà giocare da titolare”.