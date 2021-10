Libero: la Juve sarebbe svantaggiata dal rinvio della gara col Napoli, può giocarla senza africani

Il 6 gennaio non ci sarebbero Osimhen Koulibaly Anguissa. La Supercoppa dovrebbe giocarsi a Milano il 12 o il 19, a meno di una mega offerta araba

Come scritto ieri sera, la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus dovrebbe giocarsi a Milano il 12 o il 19 gennaio. Lo conferma Libero. La Juve non vuole spostare la partita del 6 gennaio contro il Napoli, non intende rinunciare al vantaggio di giocare contro il Napoli decimato:

la Juve avrebbe un doppio svantaggio: dover giocarsi un trofeo “in casa” dell’Inter (anche se verrebbero messi in vendita biglietti in egual misura per le due tifoserie) e rischiare di dover giocare contro un super Napoli al completo in caso di rinvio a febbraio (la Lega assicura che nel caso la partita si giocherebbe una decina di giorni dopo e i quattro calciatori sarebbero comunque out).

È più o meno tutto definito. A meno che non arrivi una mega offerta araba.

Di fronte a una mega-offerta l’ipotesi araba potrebbe tornare sul tavolo. I sauditi mettono in palio 7,5 milioni per il montepremi, più la possibilità di avere una super vetrina del nostro calcio in Medio Oriente per poter piazzare i diritti tv sia nella Mezzaluna che in Nord Africa. Fino ad ora sono rimasti invenduti, ma in generale l’affare può arrivare a sfiorare i 100

milioni.